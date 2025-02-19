Россияне начали массово покорять горные вершины

«7 вершин»: В 2024 году россияне совершили две тысячи восхождений на горы

Российские альпинисты и туристы начали массово покорять горные вершины по всему миру. Об этом сообщается в исследовании клуба альпинистов «7 вершин» и бренда Red Fox, которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Уточняется, что в 2024 году россияне совершили рекордные две тысячи восхождений в составе организованных групп. Наибольшим спросом пользуются горы Ирана, Антарктиды, а также российский Эльбрус, Гималаи и Килиманджаро. При этом известно, что в общем потоке альпинистов не русскоговорящие туристы составляют лишь три процента.

«Основные клиенты — россияне, 20 процентов из которых — жители Москвы», — говорится в исследовании.

Ранее с одной из самых высоких вершин Непала сорвался известный словакский альпинист Ондрей Гусерка. Выжить ему не удалось.