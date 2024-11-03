Известный альпинист сорвался с одной из высочайших вершин в Непале

Альпинист Гусерка сорвался с горы в Непале

С одной из самых высоких вершин Непала сорвался известный словакский альпинист Ондрей Гусерка. Выжить ему не удалось, сообщила Ассоциация альпинистов Словакии на своей странице Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Гусерка вместе с чешским коллегой Мареком Голечком 30 октября поднялись на 7234-метровую гималайскую вершину Лангтанг-Лирунг в Непале. На следующий день, 31 октября, альпинисты начали спуск — тогда Гусерка и сорвался с вершины.

«После первого успешного восхождения по восточной стороне вершины Лангтанг-Лирунг во время спуска Ондрей Гусерка сорвался в расщелину», — говорится в сообщении ассоциации.

К месту происшествия из-за сложных погодных условий пока не может добраться вертолет. Другие обстоятельства случившегося пока не приводятся.

В октябре пятеро россиян решили подняться на гору Дхаулагири в Гималаях и не выжили. Альпинисты отправились на восхождение в одной связке — один из них сорвался с высоты более 8000 метров и утянул остальных за собой.