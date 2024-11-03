Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:56, 3 ноября 2024Путешествия

Известный альпинист сорвался с одной из высочайших вершин в Непале

Альпинист Гусерка сорвался с горы в Непале
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: F. Neukirchen / blickwinkel / Globallookpress.com

С одной из самых высоких вершин Непала сорвался известный словакский альпинист Ондрей Гусерка. Выжить ему не удалось, сообщила Ассоциация альпинистов Словакии на своей странице Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Гусерка вместе с чешским коллегой Мареком Голечком 30 октября поднялись на 7234-метровую гималайскую вершину Лангтанг-Лирунг в Непале. На следующий день, 31 октября, альпинисты начали спуск — тогда Гусерка и сорвался с вершины.

«После первого успешного восхождения по восточной стороне вершины Лангтанг-Лирунг во время спуска Ондрей Гусерка сорвался в расщелину», — говорится в сообщении ассоциации.

К месту происшествия из-за сложных погодных условий пока не может добраться вертолет. Другие обстоятельства случившегося пока не приводятся.

В октябре пятеро россиян решили подняться на гору Дхаулагири в Гималаях и не выжили. Альпинисты отправились на восхождение в одной связке — один из них сорвался с высоты более 8000 метров и утянул остальных за собой.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Иране студентка появилась на улице без одежды в знак протеста против хиджаба. За это ее избили и похитили

      В российском регионе загорелся храм

      США финансировали создание мобильных групп ПВО на Украине

      Оценено влияние исхода выборов в США на украинский конфликт

      Украинцам пригрозили сроком за хранение дров без документов

      В США разногласия на Западе назвали выгодными для Путина

      Пилот «Формулы-1» попал в серьезную аварию в квалификации Гран-при Бразилии

      Гуцул заявила о нарушении Конституции властями Молдавии

      Короля Испании пытались забросать грязью во время встречи с пострадавшими от наводнений

      Москвичка попыталась разрубить топором машину ради парковочного места

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше