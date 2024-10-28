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17:25, 28 октября 2024Путешествия

Стали известны новые подробности о телах сорвавшихся с горы в Непале россиян

Тела сорвавшихся в горах Непала россиян доставят на родину к 9 ноября

Фото: Frank Bienewald / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Тела российских альпинистов, сорвавшихся с горы в Непале, доставят на родину. Новыми подробностями о ситуации с РИА Новости поделились в Федерации альпинизма Ленинградской области.

Отмечается, что это произойдет к 9 ноября.

Ранее в октябре стало известно, что пятеро россиян решили подняться на гору Дхаулагири в Гималаях и не выжили. Отечественные альпинисты отправились на восхождение в одной связке — один из них сорвался с высоты более 8000 метров и утянул остальных за собой.

Среди сорвавшихся с горы россиян оказался кандидат в мастера спорта по альпинизму Александр Душейко. Он был обладателем титула «Снежный барс». Им награждаются альпинисты, совершившие восхождение на пять высочайших вершин-семитысячников, расположенных на территории бывшего СССР.

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