Среди сорвавшихся с горы в Непале россиян оказался КМС по альпинизму

Среди сорвавшихся с горы в Непале оказался КМС по альпинизму Александр Душейко

Среди россиян, сорвавшихся с горы Дхаулагири в Непале, оказался кандидат в мастера спорта (КМС) по альпинизму Александр Душейко. Об этом пишет РБК.

Отмечается, что Душейко был обладателем титула «Снежный барс». Им награждаются альпинисты, совершившие восхождение на пять высочайших вершин-семитысячников, расположенных на территории бывшего СССР.

Речь идет о пике Победы (7439 метров), пике Хан-Тенгри (7010 метров), пике Исмоила Сомони (7495 метра), пике Ленина (7134 метра) и пике Корженевской (7105 метров).

Ранее стало известно, что пятеро россиян решили подняться на гору-людоед Дхаулагири в Гималаях и не выжили. Альпинисты отправились на восхождение в одной связке — один из них сорвался с высоты более 8000 метров и утянул остальных за собой.

