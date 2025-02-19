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10:01, 19 февраля 2025Путешествия

Россиянин ударил сотрудницу аэропорта паспортом по лицу из-за недопуска на рейс

«Авиаторщина»: россиянин ударил сотрудницу аэропорта Новосибирска по лицу
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Российский пассажир ударил сотрудницу аэропорта Новосибирска по лицу из-за недопуска на рейс. Об этом сообщает Telegram-кала «Авиаторщина».

Уточняется, что 47-летний Виталий Д. планировал улететь в Москву на самолете авиакомпании «Алроса», но допустил ошибку в паспортных данных при бронировании билета. Чтобы решить проблему, он направился к авиакассе, однако сотрудница не смогла помочь мужчине. Оказалось, что время регистрации на его рейс уже истекло.

Разгневанный россиянин дал пощечину кассирше своим паспортом. В ответ пострадавшая обратилась в полицию. Виталий стал оправдываться, заявив, что ударил женщину случайно, потянувшись за своим документом. Проводится проверка.

Утром 19 февраля сразу в трех российских аэропортах ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В частности, ограничения действуют в Казани, Нижнекамске и Ульяновске.

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