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04:25, 19 февраля 2025Путешествия

В трех аэропортах России ввели временные ограничения

Росавиация: В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска ввели ограничения
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ashim D’Silva / Unsplash

Утром 19 февраля сразу в трех российских аэропортах ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале.

В частности, ограничения действуют в Казани, Нижнекамске и Ульяновске. Такие меры приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. «Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — говорится в сообщении.

Другие подробности не сообщаются.

Ранее план «Ковер» был введен в воздушных гаванях Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова и Ульяновска. Тогда Минобороны РФ сообщило, что к утру 15 февраля силы противовоздушной обороны (ПВО) ВС России уничтожили 40 дронов Вооруженных сил Украины над территориями Волгоградской, Калужской, Ростовской и Саратовской областей

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