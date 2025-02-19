Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:17, 19 февраля 2025Экономика

Российская актриса назвала главное преимущество Москвы перед Нью-Йорком

Актриса Софья Присс заявила, что сервис в Москве лучше, чем в Нью-Йорке
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Известная российская актриса Софья Присс заявила, что у Москвы есть большое преимущество перед Нью-Йорком. Его она назвала в интервью журналу «Москвич Mag».

По словам артистки, сыгравшей главную роль в фильме «Серебряные коньки», главный плюс российской столицы по сравнению с Нью-Йорком — сервис. «Хоть Нью-Йорк по энергетике и похож на Москву, мне кажется, что такого сервиса, как в Москве, нет нигде в мире», — считает она.

Основным отличием москвичей от жителей Петербурга и других российских городов Присс назвала особый ритм жизни. «Есть такая фраза: "В Москве люди на работу бегут, а в Питере люди на работу гуляют"», — отметила актриса.

Среди изменений, произошедших с Москвой за последние пять лет, артистка выделила появление программы раздельного сбора мусора у каждого жилого комплекса, а также специальных урн с отделами для пластика и бумаги в торговых центрах. «Люди стараются больше ходить пешком, вместо такси ты можешь взять самокат в любом районе через удобное приложение на телефоне. Классно!» — добавила она.

Ранее телеведущая Алиса Полунина, вернувшаяся в Россию из США, заявила, что считает Москву лучшим городом на планете.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Европе утвердили новый пакет санкций против России. Они ударят по теневому флоту, банкам и аэропортам

      Отец участника СВО попал в «бюрократический ад» из-за одной ошибки. Теперь он не может установить сыну памятник

      В российском городе двое детей съели сладости и впали в кому

      В России начали испытания самолетов УТС-800

      Названа стоимость самой дешевой съемной квартиры в Москве

      Звезда «Кухни» рассказала об отношениях с Биковичем

      Курс рубля резко вырос

      Российская певица решила избавиться от недвижимости

      Названо опасное для жизни последствие самовольной перепланировки жилья

      Россиянам назвали плюсы единой платежки за ЖКУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше