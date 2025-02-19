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20:52, 19 февраля 2025Россия

Российский генерал рассказал о директивах в начале СВО

Генерал-майор в отставке Попов рассказал о полученных в начале СВО директивах
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В начале специальной военной операции (СВО) российские войска получили директивные указания. Об установках рассказал генерал-майор в отставке Владимир Попов, чьи слова приводит mk.ru.

«Когда мы начинали СВО, были даны директивные указания в вооруженных силах: прицельно работать только по технике противника, националистическим батальонам, вооруженным силам, складам, ГСМ, арсеналам, объектам, связанным с обеспечением армии и энергоснабжением армейских подразделений», — пояснил он.

В рамках полученных директив, продолжил генерал-майор, были исключены любые удары по мирному населению. По словам Попова, российские военнослужащие понимали, что на территории Украины находятся обычные люди, которым не повезло с властью.

Ранее генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины Сергей Наев, в 2022 году занимавший пост командующего Объединенными силами обороны республики, заявил, что украинская разведка не смогла заранее узнать о планах России о начале специальной военной операции. Он подчеркнул, что каждый день получал от разведки донесения, что рядом с границами страны нет ударных группировок.

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