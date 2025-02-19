Российского десятиклассника обнаружили под окнами дома

В Петербурге 17-летнего десятиклассника обнаружили под окнами дома

В Петербурге 17-летнего десятиклассника обнаружили под окнами дома в Невском районе, спасти юношу не удалось. Об этом стало известно «Фонтанке».

По информации российского издания, прохожий заметил, что школьник лежит на земле и не дышит. Горожанин вызвал сотрудников экстренных служб и медиков. Прибывшие врачи не смогли реанимировать несовершеннолетнего.

Позже полицейские поднялись в квартиру на 15-этаже, в которой подросток жил вместе с отцом-авиаконструктором. С собой они забрали телефон и системный блок.

Родители десятиклассника в разводе. По предварительным данным, семья считается благополучной, на учете подросток никогда не состоял.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге 15-летнего школьника нашли в крови под окнами многоэтажного дома. По предварительной версии, юноша выпал из окна одной из квартир. Как утверждают соседи, в момент происшествия дома находился только отец.