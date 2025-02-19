В России собрались ужесточить штрафы за самовольную добычу песка

«Ъ»: Минприроды хочет ужесточить штрафы за незаконную добычу песка и щебня

Проект поправок к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), подготовленный Минприроды, предполагает резкое ужесточение наказания за незаконную добычу нерудных полезных ископаемых, таких как песок, щебень, уголь и торф. Об этом со ссылкой на документ пишет «Коммерсантъ».

В текущей редакции эта деятельность наказывается на общем основании. Штрафы для физических лиц, не имеющих лицензии на добычу, составляют 3000-5000 рублей, для должностных — 30-50 тысяч, а для организаций — от 800 тысяч до 1 миллиона рублей.

Документ предлагает ввести отдельную статью, в рамках которой нынешний максимальный размер штрафа станет минимальным, появляется возможность удвоения штрафа, а при повторном нарушении допускается уголовная ответственность.

Ведомство указывает, что с 2018 по 2021 год за 12 месяцев совокупная сумма штрафов составляла около 90 миллионов рублей. В 2022-2023 годах она сократилась до 16-17 миллионов.

Бюджетные потери от незаконной добычи чиновники оценивают в 51-459 миллионов рублей в год. С помощью новой системы Минприроды ожидает сборы в объеме 5,4 миллиарда рублей. Если превышение окажется настолько больше, чем экономия на налогах, то черным недропользователям выгоднее будет легализоваться, уверены в ведомстве.

Старший юрист адвокатского бюро «Пропозитум» Павел Григорьев заметил, что изменения действительно могут повысить сборы в бюджет, однако минусом станет увеличение проблем жителей негазифицированных регионов. Без нелегальной добычи они лишатся доступа к недорогим ресурсам для отопления своего жилья.

Ранее губернатор Кемеровской области Илья Середюк объяснил исчезновение в продаже сортового угля для населения кризисом в угольной отрасли. По его словам, жители Кузбасса — главного угольного региона страны — традиционно покупали топливо с большими скидками, а добиваться этого удавалось помощью из бюджета и через договоренности с поставщиками, но больше такой возможности нет.