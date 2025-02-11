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09:55, 11 февраля 2025Экономика

В главном угольном регионе страны объяснили нехватку угля для людей кризисом

Глава Кузбасса Середюк объяснил нехватку угля для людей желанием отрасли выжить
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Губернатор Кузбасса Илья Середюк в своем Telegram-канале ответил на возмущения по поводу исчезновения сортового угля для населения, которое люди высказывали в социальных сетях. В качестве причины такой ситуации он назвал кризис в отрасли.

По его словам, жители Кузбасса долгие годы получают уголь по льготной цене, то есть стоимость тонны для них гораздо ниже, чем для всех остальных потребителей. Для покрытия разницы из бюджета выделяют большие суммы — около 1,5 миллиарда рублей.

Причем речь идет о рядовом угле, а сортовой стоит дороже, то есть расходы возрастают. Ранее властям удавалось договориться с угольными компаниями, чтобы те брали часть убытков на себя. Но теперь предприятия стали убыточными.

«Стоит вопрос о выживании отрасли в целом. Угольщики уже не могут давать такие скидки на сортовой уголь, иначе не смогут выплачивать вовремя зарплату шахтерам, платить налоги в бюджет, рассчитываться с контрагентами», — объяснил Середюк.

Глава Кемеровской области заверил, что ищет способы решения проблемы таким образом, чтобы до конца марта поставки сортового угля тем, кто его получал ранее, восстановились.

Ранее видеообращение по поводу исчезновения угля записали жители поселка Улус в Заводском районе Кемерово. Они потребовали, чтобы Середюк «вышел из информационного молчания» и рассказал, куда пропал сортовой уголь.

Между тем первый заместитель губернатора Кузбасса — председатель правительства региона Андрей Панов указал, что из-за масштаба кризиса в российской угольной отрасли для ее спасения необходимы уже меры международного уровня. В первую очередь речь идет о просьбе к Китаю отменить импортную пошлину на российский уголь, из-за которой поставки в страну падают.

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