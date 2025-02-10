Жители «угольного сердца России» пожаловались на нехватку угля

В Кемерово заявили о нехватке сортового угля для отапливания домов

Жители поселка Улус в Заводском районе Кемерово, столицы прозванного угольным сердцем России региона, пожаловались на нехватку сортового угля для отапливания домов. Обращение жителей района публикует сообщество «Пульс 42 Кузбасс» во «ВКонтакте».

Жители Кемерово рассказали, что единственный уголь, который они могут получить для поддержания тепла — «рядовой», который известен худшими по сравнению с сортовым качествами. В итоге — как рассказали россияне — вместо тепла они получают лишь гарь, от которой регулярно нужно чистить котлы и печи.

Они также заявили, что рядовой уголь марки «Д» не проходит обогащение, и его требуется в разы больше, чем сортового. В то же время, для обогрева домов некоторым из них приходится покупать тонны угля за свой счет.

«Мы, жители поселка Улус, нас больше всего возмущает то, что мы живем в угольном крае и не можем пользоваться углем по доступным ценам. Мы хотим, чтобы наш губернатор [Илья Середюк] вышел из информационного молчания и рассказал (...), почему пропал сортовой уголь по доступным ценам», — высказала одна из жительниц поселка претензии земляков.

Ранее сообщалось, что россияне пожаловались на черную плесень и бессонницу из-за фекального потопа.