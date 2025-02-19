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01:48, 19 февраля 2025Бывший СССР

Основатель Pink Floyd предрек побег Зеленского с Украины

Основатель Pink Floyd Уотерс предрек побег Зеленского с Украины
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Президент Украины Владимир Зеленский собирается бежать из страны, считает сооснователь Pink Floyd Роджерс Уотерс. Об этом он заявил в эфире RT.

«Подозреваю, что сейчас Зеленский изучает расписание рейсов, потому что собирается бежать. Я считаю, что это лишь вопрос времени», — сказал музыкант. По словам Уотерса, сейчас с украинским лидером не советуются ни США, ни Россия, которые участвовали в переговорах в Саудовской Аравии. «Думаю, все мы можем признать, что Зеленский здесь ничего не значит», — счел он.

В декабре Уотерс заявил, что считает президентский срок Зеленского давно истекшим. По его мнению, полиик не принимает самостоятельных решений и является марионеткой США. Музыкант призвал дать народу Украины возможность определить свое будущее демократическим путем.

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