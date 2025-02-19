Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:24, 19 февраля 2025Бывший СССР

Спикер Рады потребовал для Украины пули вместо бюллетеней

Спикер Рады Стефанчук: Украине нужны пули, а не бюллетени
Юрий Леонов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Украине необходимы поставки военной помощи, а не заявления о необходимости проведения в стране выборов. Об этом заявил спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанук на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена)

«Украине нужны пули, а не бюллетени», — высказался парламентарий.

Стефанчук потребовал от западных политиков продолжения военной помощи вместо разговоров о проведении выборов, а также назвал условиями проведения честного голосования на Украине поддержку Киева и санкционное давление на Россию. По его словам, заявления о необходимости выборов во время военного положения на Украине являются попыткой дестабилизации ситуации в стране.

Ранее вице-премьер Украины, министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров заявил о большей популярности Зеленского в сравнении с популярностью президента США Дональда Трампа. В качестве доказательств украинский вице-премьер приложил только скриншот страницы Википедии с рейтингами американского лидера.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил о пересечении российскими бойцами границы с Украиной в Курской области

      В Петербурге захотели закрыть 11 станций по одной причине

      Путин удивился сдержанности Трампа в ответ на хамство европейцев

      Бритни Спирс разозлилась из-за фото с судимым экс-возлюбленным

      Выбегающий из перевернувшегося самолета пассажир снял свою реакцию на видео

      Путин заявил об отсутствии оснований у Европы по одному вопросу

      Путин оценил проблемы отношений России и США

      Китай сократил вложения в госдолг США

      Путин оценил заявления Зеленского о переговорах России и США

      Путин высказался о встрече с Трампом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше