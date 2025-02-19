Спикер Рады Стефанчук: Украине нужны пули, а не бюллетени

Украине необходимы поставки военной помощи, а не заявления о необходимости проведения в стране выборов. Об этом заявил спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанук на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена)

«Украине нужны пули, а не бюллетени», — высказался парламентарий.

Стефанчук потребовал от западных политиков продолжения военной помощи вместо разговоров о проведении выборов, а также назвал условиями проведения честного голосования на Украине поддержку Киева и санкционное давление на Россию. По его словам, заявления о необходимости выборов во время военного положения на Украине являются попыткой дестабилизации ситуации в стране.

Ранее вице-премьер Украины, министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров заявил о большей популярности Зеленского в сравнении с популярностью президента США Дональда Трампа. В качестве доказательств украинский вице-премьер приложил только скриншот страницы Википедии с рейтингами американского лидера.