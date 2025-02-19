Украинский министр заявил о большей популярности Зеленского в сравнении с Трампом

Вице-премьер Украины Федоров: Зеленский обгоняет Трампа по популярности

Президент Украины Владимир Зеленский обгоняет президента США Дональда Трампа по рейтингам популярности. Об этом заявил вице-премьер Украины, министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров в Telegram-канале.

«Уровень доверия украинцев к президенту Зеленскому больше на четыре-пять процентов, чем уровень доверия американцев к президенту Трампу», — написал чиновник. В качестве доказательств украинский вице-премьер приложил только скриншот страницы Википедии с рейтингами американского лидера, не указав источники данных о популярности Зеленского.

Ранее Зеленский назвал дезинформацией слова Трампа о своем низком рейтинге. Он подчеркнул, что не комментирует свой рейтинг, так как такие действия свидетельствуют о том, что в стране «идут политические соревнования».