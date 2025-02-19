Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:56, 19 февраля 2025Бывший СССР

Украинский министр заявил о большей популярности Зеленского в сравнении с Трампом

Вице-премьер Украины Федоров: Зеленский обгоняет Трампа по популярности

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обгоняет президента США Дональда Трампа по рейтингам популярности. Об этом заявил вице-премьер Украины, министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров в Telegram-канале.

«Уровень доверия украинцев к президенту Зеленскому больше на четыре-пять процентов, чем уровень доверия американцев к президенту Трампу», — написал чиновник. В качестве доказательств украинский вице-премьер приложил только скриншот страницы Википедии с рейтингами американского лидера, не указав источники данных о популярности Зеленского.

Ранее Зеленский назвал дезинформацией слова Трампа о своем низком рейтинге. Он подчеркнул, что не комментирует свой рейтинг, так как такие действия свидетельствуют о том, что в стране «идут политические соревнования».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Европе утвердили новый пакет санкций против России. Они ударят по теневому флоту, банкам и аэропортам

      Экс-вратарь «Спартака» перешел в клуб ФНЛ

      Россиянам захотели разрешить прописываться в апартаментах

      В Крыму после обрушения подпорной стены дом пошел трещинами

      Леди Гага поддержала видео Ольги Бузовой

      В Минцифры ответили на вопрос о возвращении иностранных IT-компаний

      Экс-мэр российского городского округа стал фигурантом дела после заключения сделки

      Над Крымом уничтожили украинский БПЛА

      Задержанного ФСБ замглавы Миндортранса российского региона оставили в СИЗО

      У летевшего в Санкт-Петербург пассажирского самолета отказал двигатель во время полета

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше