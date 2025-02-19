Стали известны подробности о попавших под лавину в Архызе россиянах

Shot: Попавшая под лавину в Архызе группа туристов не была зарегистрирована

Туристическая группа из 15 человек, попавшая под лавину на горнолыжном курорте Архыз в Карачаево-Черкесии, не была зарегистрирована для передвижения по маршруту. Подробности об инциденте стали известны Telegram-каналу Shot.

Отмечается, что ЧП произошло с жителями Ставрополя. У 12 россиян, которые не попали под лавину, сейчас плохо работают рации. Они выдвинулись в сторону места происшествия.

По данным источника, под лавиной могли оказаться основатель группы «Альпинизм Ставрополь», Константин К., и Николай Ю. В настоящее время ведутся их поиски.

Ранее сообщалось, что трое туристов попали под лавину в горах Карачаево-Черкесской Республики. Инцидент произошел в Зеленчукском районе российского региона неподалеку от Софийского ущелья.