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14:14, 19 февраля 2025Путешествия

Туристы попали под лавину в горах Карачаево-Черкессии

Shot: Трое туристов попали под лавину в горах Карачаево-Черкессии
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Alex Lange / Unsplash

Троих туристов попали под лавину в горах Карачаево-Черкесской Республики. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в Зеленчукском районе российского региона неподалеку от Софийского ущелья. По данным источника, один из пострадавших смог выбраться, поиски еще двоих до сих пор ведутся. Все они шли в составе туристической группы из 15 человек.

Отмечается, что в настоящее время выбравшегося из-под лавины осматривают медики.

Ранее двое туристов перестали выходить на связь в ущелье Танадон в Северной Осетии. В МЧС заявили, что на поиски пропавших выдвинулись спасатели.

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