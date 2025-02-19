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13:47, 19 февраля 2025Ценности

H&M прокомментировал слухи о возвращении в Россию

РБК Life: Шведский бренд одежды H&M не планирует возвращаться в Россию
Мария Винар

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Шведский бренд одежды, обуви и аксессуаров H&M прокомментировал слухи о возвращении в Россию. Об этом пишет РБК Life.

Представители модной марки отреагировали на сообщения о возможном возвращении на российский рынок компаний, которые приостановили работу в 2022 году. «В настоящее время у нас нет планов возобновлять работу в России», — заявили собеседники издания.

18 июля H&M объявил о сворачивании бизнеса в России на фоне нестабильной политической ситуации и проблем с ведением бизнеса. Генеральный директор H&M Group Хелена Хельмерссон поблагодарила российских сотрудников за работу.

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