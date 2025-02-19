Стало известно о появлении дрона-разведчика ВСУ возле объекта КТК

Mash: Дрон-разведчик ВСУ был обнаружен неподалеку от объекта КТК в Казахстане

Разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) был обнаружен неподалеку от объекта Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Казахстане. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

«Все это — сразу после того, как Казахстан и Венгрия договорились о тестовых поставках нефти по нефтепроводу "Дружба" в 2025 году», — подчеркнули авторы канала.

Mash сообщил о появлении 19 февраля дрона-разведчика ВСУ возле объекта КТК в ходе атаки украинских беспилотников на Волгоград и Саратов. По предварительным данным, БПЛА Crecerelle от французской компании Sagem координировал атаку дронов-камикадзе и оказался у границ Казахстана. По оценкам канала, расстояние от точки обнаружения дрона до Саратова и Волгограда составляет 111 и 158 километров соответственно.

Ранее первый заместитель главы МИД Казахстана Акан Рахметуллин сообщил, что Астана намерена решить вопрос об ударе ВСУ по нефтеперекачивающей станции Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) при помощи дипломатии. Он подчеркнул, что казахстанские власти осведомлены о ситуации с ударом украинского беспилотника по объекту. При этом он отметил, что станция продолжает перекачивать нефть в том же объеме, что и до атаки.