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18:49, 19 февраля 2025Силовые структуры

Стало известно о возможном лишении российского гражданства участников драки со стрельбой

Участников драки со стрельбой в Красноярске могут лишить гражданства и выслать
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Участников драки со стрельбой в Красноярске могут лишить гражданства и выслать. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Сотрудники Управления по вопросам миграции краевого главка проверяют участников драки и их родственников на предмет установления оснований для прекращения российского гражданства. Также проверяется законность нахождения иностранцев на территории страны.

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Фигурантам грозит до семи лет колонии, им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Установлено, что вечером 16 февраля на улице Авиаторов между двумя компаниями произошла драка со стрельбой из пневматического пистолета. Полиция установила личности молодых людей и доставила их в отдел. Три человека привлечены к административной ответственности по статье о мелком хулиганстве.

Ранее сообщалось, что суд в Москве арестовал троих участников драки в московской «Кофемании» на 15 суток.

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