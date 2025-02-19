Стало известно об ударе ВСУ по последнему пункту обмена пленными между Россией и Украиной

Mash: ВСУ ударили по последнему пункту обмена пленными между Россией и Украиной

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по последнему пункту обмена пленными между Россией и Украиной. Об этом стало известно Mash.

Речь идет о таможенном пункте Новые Юрковичи в Климовском районе Брянской области. По данным канала, удар был нанесен ракетами из реактивной системы залпового огня «Град».

В результате ракетного удара здание частично разрушено, ранения получили три сотрудника таможенного пункта. Как утверждает Mash, их в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Официально эту информацию пока не комментировали. Ранее Минобороны России отчиталось о поражении девяти беспилотников ВСУ в ночь на среду, 19 февраля, три из которых перехватили над территорией Брянской области.