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07:48, 19 февраля 2025Россия

Минобороны раскрыло подробности о ночных попытках атак ВСУ на Россию

Минобороны: Силы ПВО сбили девять дронов ВСУ над тремя регионами и Черным морем
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: David W Cerny/ Reuters

В ночь на среду, 19 февраля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили девять беспилотников по территории России. Подробности о ночных попытках атак Минобороны сообщило в Telegram-канале.

По информации ведомства, средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили летательные аппараты над тремя регионами России и Черным морем. Больше всего беспилотников — четыре — перехватили над акваторией Черного моря.

Еще три беспилотника сбили над Брянской областью, один — над Татарстаном и один — над Тульской областью. Тульский губернатор Дмитрий Миляев ранее уточнял, что при перехвате дрона никто не пострадал.

Вечером во вторник, 18 февраля, над ВСУ пытались атаковать Крым. Над полуостровом уничтожили три беспилотника. Украинские дроны были сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны с 19.25 до 19.35 по московскому времени.

ЖЗЛ
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