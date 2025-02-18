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21:14, 18 февраля 2025Россия

Над российским регионом уничтожили три беспилотника ВСУ за 10 минут

Минобороны: Средства ПВО за 10 минут уничтожили три украинских дрона над Крымом
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: David W Cerny / Reuters

Над Крымским полуостровом за 10 минут уничтожили три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что украинские дроны были сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) с 19.25 до 19.35 по московскому времени. Других подробностей не приводится.

Ранее, в ночь на понедельник 17 февраля, ВСУ выпустили по России почти сотню беспилотников и одну управляемую ракету «Нептун». Тогда 38 дронов перехватили над Азовским морем. Еще 24 сбили над Краснодарским краем, 15 — над Крымом, 7 — над Черным морем, по 2 — над Курской и Ростовской областями, по одному — над Брянской и Белгородской областями.

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