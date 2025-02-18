Над российским регионом уничтожили три беспилотника ВСУ за 10 минут

Минобороны: Средства ПВО за 10 минут уничтожили три украинских дрона над Крымом

Над Крымским полуостровом за 10 минут уничтожили три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что украинские дроны были сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) с 19.25 до 19.35 по московскому времени. Других подробностей не приводится.

Ранее, в ночь на понедельник 17 февраля, ВСУ выпустили по России почти сотню беспилотников и одну управляемую ракету «Нептун». Тогда 38 дронов перехватили над Азовским морем. Еще 24 сбили над Краснодарским краем, 15 — над Крымом, 7 — над Черным морем, по 2 — над Курской и Ростовской областями, по одному — над Брянской и Белгородской областями.