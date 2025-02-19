Тульская область подверглась воздушной атаке ВСУ

Губернатор Миляев: Беспилотник ВСУ пытался атаковать Тулу, никто не пострадал

Тульская область подверглась воздушной атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского регионк Дмитрий Миляев в Telegram-канале.

«Штатными средствами Минобороны РФ на территории города Тулы подавлен БПЛА. Пострадавших нет», — написал он.

По его данным, ситуация находится под контролем. На месте происшествия ведется работа сотрудников оперативных служб.

Вечером во вторник, 18 февраля, над ВСУ пытались атаковать Крым. Над полуостровом уничтожили три беспилотника. Украинские дроны были сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) с 19.25 до 19.35 по московскому времени.