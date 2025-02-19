Суд оставил под стражей российского военного за наезд на внедорожнике на людей

«Ъ»: Суд отказался освободить военного из КЧР Сакиева по делу о смертельном ДТП

Южный окружной военный суд отказался освободить из-под стражи военнослужащего из Карачаево-Черкесии Рената Сакиева, совершившего на своем внедорожнике наезд на двух человек во время конфликта. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Защита подсудимого просила смягчить ему меру пресечения, однако апелляционная инстанция не нашла для этого оснований.

Из материалов уголовного дела следует, что вечером 14 ноября 2024 года Сакиев на своем автомобиле Range Rover во время конфликта на окраине аула Кош-Хабль сбил двоих. Один из пострадавших получил несовместимые с жизнью травмы, второй попал в больницу с переломом руки и тазовых костей. После наезда военный скрылся и был объявлен в розыск.

Спустя три дня он сдался и оформил явку с повинной. Ему вменили покушение и статью 105 («Убийство») УК РФ. Пятигорский гарнизонный военный суд выдал санкцию на арест Сакиева. Его адвокат считает, что следствие не учло поведение пострадавшего, которое спровоцировало военнослужащего на совершение ДТП.

18 февраля сообщалось, что Томский гарнизонный военный суд оштрафовал на 30 тысяч рублей военнослужащего Сергея Богданова, избившего мужчину.