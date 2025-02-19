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20:37, 19 февраля 2025Мир

Сын Трампа назвал конфликт на Украине ничего не значащим для американцев

Дональд Трамп-младший: конфликт на Украине ничего не значит для американцев
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: AJT / Globallookpress.com

Конфликт на Украине ничего не значит для американцев, заявил сын действующего президента США, предприниматель Дональд Трамп-младший. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсети Х.

«Давайте прекратим бессмысленные смерти и бесконечные траты на войну, которая для нас ничего не значит», — написал он.

Ранее результаты опроса социологического института YouGov показали, что американцы разделились во мнениях относительно того, следует ли США продолжать направлять больше помощи Украине.

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