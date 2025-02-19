Сын Трампа назвал конфликт на Украине ничего не значащим для американцев

Дональд Трамп-младший: конфликт на Украине ничего не значит для американцев

Конфликт на Украине ничего не значит для американцев, заявил сын действующего президента США, предприниматель Дональд Трамп-младший. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсети Х.

«Давайте прекратим бессмысленные смерти и бесконечные траты на войну, которая для нас ничего не значит», — написал он.

Ранее результаты опроса социологического института YouGov показали, что американцы разделились во мнениях относительно того, следует ли США продолжать направлять больше помощи Украине.