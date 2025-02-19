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19:36, 19 февраля 2025Мир

Трамп допустил новую сделку с Китаем по ядерному оружию

NYT: Администрация Трампа рассматривает новую сделку с Китаем по ядерному оружию
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность заключения новой широкомасштабной сделки с Китаем, затрагивающей вопросы ядерного оружия. Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники сообщает газета The New York Times (NYT).

«Трамп заинтересован в сделке, которая предусматривает значительные инвестиции Китая в США и обязательства по закупкам американской продукции», — пишет издание.

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Собеседник NYT отметил, что Трамп планирует в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином по-человечески уладить проблемы, касающиеся ядерной безопасности.

Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Китай готов совместно с Россией и США поддерживать контроль над ядерным оружием и соответствующие механизмы, установленные ООН.

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