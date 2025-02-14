В Китае оценили предложение Трампа по ядерному оружию

МИД КНР: Китай готов с Россией и США поддерживать контроль над ядерным оружием

Китай готов совместно с Россией и США поддерживать контроль над ядерным оружием и соответствующие механизмы, установленные ООН. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь в сообщении, опубликованном на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

«Ядерное разоружение должно следовать основным принципам, включая поддержание глобальной стратегической стабильности и обеспечение того, чтобы не поставить под угрозу безопасность всех стран», — рассказал дипломат.

При этом Го Цзякунь напомнил, что Россия и США располагают порядком 90 процентов от всего числа ядерных вооружений. Также дипломат указал, что американскому лидеру Дональду Трампу следует первому пойти на шаг по сокращению данного типа оружия, исходя из принципа «Америка прежде всего».

Ранее Трамп выразил надежду на заключение соглашения с Россией и Китаем по снижению «военной эскалации». Как утверждает президент США, Москва и Пекин вкладывают значительные средства в укрепление военного потенциала одновременно с ростом конфликтов в мире. Он добавил, что тратить деньги друг против друга «не имеет смысла», если эти деньги можно тратить «ради лучшей цели».