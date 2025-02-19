Участника запрещенного батальона «Айдар» осудят в ЛНР

В ЛНР осудят гражданина Украины за участие в «Айдаре»

Прокуратура Луганской народной республики (ЛНР) утвердила обвинительное заключение по делу, возбужденному в отношении 35-летнего гражданина Украины об участии в нацбатальоне «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен). Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По данным следствия, в мае 2017 года мужчина вступил в ряды батальона. Он выполнял обязанности гранатометчика в Донецкой народной республике (ДНР), ЛНР и Днепропетровской области.

Возбуждено дело по части 2 статьи 205.4 УК РФ («Участие в террористическом сообществе»). Оно уже направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

Ранее стало известно, что Верховный суд ДНР вынес приговор в отношении участника украинской бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Игоря Иванюка.