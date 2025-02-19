Медведчук: Когда Россия и США решат помириться, Украина станет никому не нужна

В случае примирения России и США Украина будет разделена. Об этом написал председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в авторской колонке для портала «Смотрим.ру».

«Как только США и Россия решат помириться, Украина, как анти-Россия, станет не нужна никому, ее разделят, что сегодня и происходит. Только [украинский президент Владимир] Зеленский и его окружение не хотят это признавать», — заявил Медведчук.

По его словам, Зеленский не думает об интересах Украины и ее граждан. Вместо этого, подчеркнул Медведчук, он играет роль «лидера нации» и заставляет население страны кровью и страданиями платить за его ошибки.

Ранее стало известно, что швабра обогнала Зеленского по популярности. Соответствующие результаты показал опрос, устроенный депутатом Верховной Рады Александром Дубинским.