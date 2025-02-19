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08:49, 19 февраля 2025Бывший СССР

В Раде заявили о победе швабры над Зеленским

Депутат Рады Дубинский: Швабра обогнала Зеленского по популярности в опросе
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Швабра обогнала президента Украины Владимира Зеленского по популярности в опросе, устроенном депутатом Верховной Рады Александром Дубинским. Результаты голосования парламентарий опубликовал в своем Telegram-канале.

Опрос был организован на фоне заявления президента США Дональда Трампа о том, что действующий украинский лидер имеет крайне низкий рейтинг среди населения страны. По его словам, поддержка Зеленского среди населения Украины не превышает 4 процентов.

В опросе Дубинский спросил, за кого проголосуют люди, если выборы состоятся завтра. Всего было представлено два варианта ответа: «Зеленский» и «швабра». Участие в опросе приняли более 13 тысяч человек, 97 процентов из которых отдали свои голоса за швабру.

«Трамп выражает глас украинского народа. У меня сегодня на канале Зеленский набрал три процента», — написал депутат, подводя итоги голосования.

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