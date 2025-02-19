Украинский пулеметчик получил срок за расстрел троих российских пленных в Курской области

Расстрелявшему российских пленных пулеметчику ВСУ дали пожизненный срок

2-й Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному заключению пулеметчика Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Гусака. Об этом в среду, 19 февраля, сообщает главная военная прокуратура.

В августе 2024 года Гусак с сослуживцами вторгся на территорию Курской области и принял участие в блокировании жилых домов, школ, больниц. Осужденный занимался запугиванием мирного населения, а также по приказу командира расстрелял из пулемета трех пленных российских военнослужащих. Вскоре после этого украинского военнослужащего взяли в плен.

Ранее украинским военным из 95 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Александру Манько и Юрию Радченко дали 15 и 17 лет колонии соответственно за вторжение в Курскую область.