В Европе заявили о разводе США и ЕС

Боррель: Отношения США и ЕС переживают несогласованный развод

Отношения США и Европейского союза (ЕС) переживают «несогласованный развод», вызванный идеологическими разногласиями между сторонами. Такое мнение выразил бывший верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в эфире радиостанции Cadena SER.

«Американскому лидеру Дональду Трампу не нравится европейская политическая и социальная модель, для него Европа — это скорее антимодель (...). Поэтому происходящее — это несогласованный развод между двумя сторонами Атлантики, глубокий и идеологический раскол», — отметил политик.

По мнению Борреля, различия в позициях союзников «особенно выделились» на Мюнхенской конференции. Он также указал на то, что «затянувшиеся» споры в Вашингтоне о предоставлении военной помощи Киеву «ослабили позиции Запада».

Ранее газета The Financial Times сообщила, что Европа должна осознать, что она осталась в одиночестве и не может рассчитывать на поддержку или покровительство со стороны США. Кроме того, неназванный старший дипломат Евросоюза ответил утвердительно на вопрос журналистов о том, считает ли он отныне США противником ЕС.