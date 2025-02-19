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07:29, 19 февраля 2025Мир

В Конгрессе заявили о победе России в первом раунде переговоров

Конгрессмен Окинклосс заявил о победе России в первом раунде переговоров
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Россия выиграла первый раунд переговоров по Украине, считает конгрессмен Джейк Окинклосс. Его слова передает Reuters.

Член Палаты представителей отметил, что позицию Кремля нормализировали, потому что РФ поучаствовала в двусторонней дипломатии с США. «Они ничем не пожертвовали, чтобы добиться этого», — сказал он.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры. Москву представили Кирилл Дмитриев, а также глава МИД Сергей Лавров и помощник российского президента Юрий Ушаков. Со стороны американцев на переговорах присутствовали госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф.

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