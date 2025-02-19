В Минцифры ответили на вопрос о возвращении иностранных IT-компаний

Минцифры не обсуждает создание стимулов для возвращения зарубежных IT-компаний

Глава Минцифры Максут Шадаев отметил на вопрос, собирается ли ведомство стимулировать возвращение иностранных IT-компаний в Россию. В разговоре с «Интерфаксом» он отметил, что таких планов нет.

Он подчеркнул, что ведомство не обсуждает создание дополнительных стимулов для возобновления работы зарубежных IT-компаний в России.

Кроме того, министр добавил, что ведомство планирует ужесточить регулирование, связанное с переводом объектов критической инфраструктуры на российское программное обеспечение. По словам Шадаева, обязательства по такому регулированию собираются распространить и на объекты в негосударственных компаниях.

Также Минцифры предлагает изменить правила аккредитации IT-компаний, чтобы они могли получать льготы. Такая аккредитация будет доступна только организациям с российским контролем.

Ранее Шадаев заявил, что на портале «Госуслуги» появится возможность обнаружить сим-карты мошенников. По его словам, сервис с такой функцией начнет работать с 1 апреля.