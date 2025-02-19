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13:13, 19 февраля 2025Силовые структуры

В МВД оценили идею посадить полицейских на электросамокаты

Глава петербургского МВД отказался пересаживать полицейских на самокаты
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Глава петербургского МВД Роман Плугин отказался пересаживать полицейских на самокаты. Об этом сообщает «Фонтанка» в Telegram-канале.

По данным издания, глава МВД заявил, что с трудом представляет полицейских на электросамокатах, которые гонятся за доставщиками. При этом он подчеркнул, что нужно продолжать делать выделенные полосы для доставщиков и велосипедистов.

Плугин уточнил, что в прошлом году по электросамокатам было 14 тысяч административных нарушений, связанных с неправомерным их использованием.

Ранее сообщалось, что в России придумали новый запрет для самокатчиков.

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