В МВД оценили идею посадить полицейских на электросамокаты

Глава петербургского МВД отказался пересаживать полицейских на самокаты

Глава петербургского МВД Роман Плугин отказался пересаживать полицейских на самокаты. Об этом сообщает «Фонтанка» в Telegram-канале.

По данным издания, глава МВД заявил, что с трудом представляет полицейских на электросамокатах, которые гонятся за доставщиками. При этом он подчеркнул, что нужно продолжать делать выделенные полосы для доставщиков и велосипедистов.

Плугин уточнил, что в прошлом году по электросамокатам было 14 тысяч административных нарушений, связанных с неправомерным их использованием.

Ранее сообщалось, что в России придумали новый запрет для самокатчиков.