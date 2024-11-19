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20:44, 19 ноября 2024Экономика

В России придумали новый запрет для самокатчиков

Минтранс планирует запретить управлять электросамокатами людям до 16 лет
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Минтранс планирует запретить управлять электросамокатами людям, не достигшим 16 лет. О новом ограничении для пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ) в России заявил замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта ведомства Владимир Луговенко, пишут «Известия».

Сейчас арендовать электросамокаты могут россияне старше 14 лет, уточнил специалист. Помимо изменения минимального возраста для управления, ведомство планирует отказаться от передачи маршрутов СИМ в органы власти.

«Также было принято концептуальное решение осуществлять контроль за соблюдением ПДД лицами, управляющими СИМ, классическим способом, — при помощи номеров и систем фотовидеофиксации нарушений ПДД», — уточнил Луговенко.

Ранее Минтранс собрался запретить езду на электросамокатах по тротуарам. Однако нововведение заработает не раньше 2031 года, когда в стране создадут удобную для передвижения на этом транспорте инфраструктуру.

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