Самокатчикам собрались запретить ездить по тротуарам

Минтранс планирует запретить езду на электросамокатах по тротуарам с 2031 года

В России собрались запретить передвижение на электросамокатах по тротуарам. Об этих планах сказано в протоколе Минтранса по итогам очередного совещания министерств и депутатов на тему будущего регулирования для средств индивидуальной мобильности (СИМ) в стране, пишут «Известия».

Запрет введут не раньше 2031 года — к этому сроку власти должны подготовить отдельные дорожки для езды на самокатах по городу, уточняется в бумагах. «Это должно стимулировать муниципалитеты обеспечить планомерное развитие специальной велоинфраструктуры для освобождения тротуаров от СИМ», — рассказал участвовавший в совещании источник газеты.

Удобнее всего организовать велополосы на дорогах: их удобнее и быстрее всего наносить на улицы города. При этом они не ущемляют движение пешеходов и оставляют место для другого транспорта.

«На улицах с узкими тротуарами или большим пешеходным трафиком пользователю СИМ удобнее ехать по правому краю проезжей части и обочине», — отметил первый замгендиректора кикшеринговой компании Whoosh Антон Еремин.

Однако есть эксперты, которые считают меру опасной. По мнению специалистов, это может привести к росту фатальных ДТП с автомобилями.

Ранее в Москве собрались увеличить штрафы за езду на электросамокате вдвоем и передачу руля детям. Дептранс Москвы отправил сервисам аренды самокатов письмо, в котором предложил повысить размер взыскания до 100 тысяч рублей.