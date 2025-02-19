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11:23, 19 февраля 2025Путешествия

В одном туристическом регионе объявили экстренное предупреждение

МЧС Краснодарского края объявило штормовое предупреждение из-за схода лавин
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Станислав Денисенко / Коммерсантъ

В Краснодарском крае объявили экстренное штормовое предупреждение из-за схода лавин. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС этого туристического региона России.

По данным ведомства, с 18 по 21 февраля в горах Кубани (исключая город Сочи) и Республики Адыгея будет лавиноопасно на высоте от тысячи метров.

В связи с этим жителей и гостей региона призвали соблюдать меры безопасности: не выходить в горы в снегопад и следить за изменениями погоды.

«Избегайте мест возможного схода лавин, — добавили в МЧС. — Они чаще всего сходят со склонов крутизной более 30 градусов, если склон без кустарника и деревьев».

Ранее в горах Северной Осетии двое туристов перестали выходить на связь. Незадолго до этого в ущелье, где они находились, сошла лавина.

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