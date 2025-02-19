В Петербурге захотели закрыть 11 станций по одной причине

В Петербурге 11 станций метро собрались закрыть на ремонт и реконструкцию

В Петербурге захотели закрыть 11 станций метро на ремонт и реконструкцию. Об этом со ссылкой на проект госпрограммы по развитию транспортной системы города сообщает «Фонтанка».

Речь идет об уже закрытой на реконструкции «Фрунзенской» и ожидающей того же станции «Парк Победы». Помимо них, в комплексном капитальном ремонте наклонного хода с заменой эскалаторов нуждаются «Площадь Ленина — 1», «Петроградская» и «Площадь Восстания — 2», а в реконструкции наклонного хода — «Электросила», «Кировский завод», «Нарвская», «Площадь Восстания — 1», «Московские ворота» и «Гражданский проспект». В документе уточняется, что из 308 функционирующих эскалаторов в петербургском метро у196 истек срок службы. Работы по многим станциям собираются начать и завершить до 2030 года, за исключением «Петроградской», «Московских ворот» и «Кировского завода».

Ранее в этот же день стало известно, что в московском метрополитене появилась схема на арабском языке.