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16:02, 19 февраля 2025Экономика

В метро Москвы появилась схема на арабском

Заммэра Ликсутов: В московском метро появилась схема на арабском языке
Анна Аверьянова (Редактор)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В метро Москвы появилась схема на арабском языке. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, в беседе с RT.

Схема представлена в бумажном формате, взять ее можно на более чем 30 стойках «Живое общение» или скачать на Едином транспортном портале. Брошюра выполнена на листе А3, который складывается в гармошку, — на схеме хорошо видны все символы, и ее удобно брать с собой.

Для перевода названий станций применили комбинированный метод — некоторые переводили по смыслу, а другие при помощи транслитерации. Так, «Деловой центр» звучит на арабском как «Марказ Аамаль», а «Кузнецкий мост» — как «Кузницки муст». Такой подход поможет арабоязычным туристам лучше ориентироваться в транспорте и в столице.

Ранее схему московского метро перевели на китайский язык. В бумажном формате ее получили уже более 2000 человек, а в скором времени она станет доступна на интерактивных экранах в вагонах современных поездов.

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