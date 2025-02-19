Качиньский: Сегодня польское общество не поддержит отправку военных на Украину

Выступавший за отправку польских военных на Украину глава партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский поменял свое мнение, объяснив это изменением реалий. Выступление политика было опубликовано на странице партии в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Три года назад была совсем другая ситуация. Сегодня у нас такое положение дел, при котором польское общество, безусловно, не поддержит такую операцию», — высказался он.

Качиньский также указал на необходимость защищать границу Польши с Белоруссией и на якобы «угрозу со стороны Калининградской области». «И хотя бы по этой причине мы не можем посылать [на Украину] военные формирования», — пояснил он.

Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава не намерена направлять свои войска на Украину, поскольку у нее есть свои контингенты в других странах.