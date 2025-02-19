Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:55, 19 февраля 2025Мир

В Польше приняли решение об отправке войск на Украину

Глава МО Косиняк-Камыш: Польша не будет направлять свои войска на Украину
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Варшава не намерена направлять свои войска на Украину, поскольку у нее есть свои контингенты в других странах. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире радио RMF FM.

«Польша не планирует направлять свои войска на Украину. Я говорю это прямо, поскольку у нас есть и другие задания. Также нет твердых деклараций со стороны наших союзников о том, что они направят военный контингент, а Польша твердо говорит, что не сделает этого», — отметил глава оборонного ведомства.

Косиняк-Камыш указал на то, что польские подразделения находятся в других местах, в частности, в Литве и Румынии.

17 февраля глава бюро национальной безопасности (BBN) Польши Дариуш Луковский заявил, что у стран Европейского союза нет достаточного количества войск, которые можно было бы отправить на Украину. При этом он отметил, что Варшава пока не планирует направлять своих военных в состав европейского миротворческого контингента, но отметил, что «этого нельзя исключить в будущем».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ обвинила экс-депутата Госдумы в намерении захватить власть. Обыски прошли в девяти регионах

      Звезда 90-х раскритиковала присвоение Ваенге звания заслуженной артистки

      В Совфеде назвали манипуляцией данные о запросах прокуроров по экс-губернатору

      Стала известна дата утверждения нового пакета санкций ЕС против России

      Вероятность падения 90-метрового астероида на Землю выросла

      ВС России заняли доминирующие высоты вокруг Часова Яра

      Женщина расправилась с бойфрендом из-за завтрака

      Прятавшийся от дронов в лесу житель Курской области рассказал о спасшей ему жизнь тактике

      Российский горнолыжный курорт закрыли из-за погодной опасности

      В Кремле раскрыли позицию России и США по выборам на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше