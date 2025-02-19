В Польше приняли решение об отправке войск на Украину

Глава МО Косиняк-Камыш: Польша не будет направлять свои войска на Украину

Варшава не намерена направлять свои войска на Украину, поскольку у нее есть свои контингенты в других странах. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире радио RMF FM.

«Польша не планирует направлять свои войска на Украину. Я говорю это прямо, поскольку у нас есть и другие задания. Также нет твердых деклараций со стороны наших союзников о том, что они направят военный контингент, а Польша твердо говорит, что не сделает этого», — отметил глава оборонного ведомства.

Косиняк-Камыш указал на то, что польские подразделения находятся в других местах, в частности, в Литве и Румынии.

17 февраля глава бюро национальной безопасности (BBN) Польши Дариуш Луковский заявил, что у стран Европейского союза нет достаточного количества войск, которые можно было бы отправить на Украину. При этом он отметил, что Варшава пока не планирует направлять своих военных в состав европейского миротворческого контингента, но отметил, что «этого нельзя исключить в будущем».