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10:23, 19 февраля 2025Бывший СССР

В Раде назвали протестантов главным козырем Киева на переговорах с США

Гончаренко: Протестанты являются главным козырем Украины на переговорах с США
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Украина является самой большой протестантской страной Европы, и это является ее главным козырем в переговорах с США. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

«Украина — самая большая протестантская страна Европы. И это наш самый главный козырь в отношениях США. Большинство избирателей Трампа — американские консервативные протестанты. И мы самый большой форпост протестантизма в Европе», — написал он.

При этом депутат подчеркнул, что Киев никак не использует данный козырь. Он также раскритиковал украинские власти за то, что они отвернулись от Демократической партии США сразу же после победы на выборах президента кандидата от республиканцев Дональда Трампа. Гончаренко напомнил, что демократы могут прийти к власти после Трампа, и подчеркнул, что Украине необходимы долговечные союзы, а не ситуативные знакомства.

Парламентарий не уточнил, какую долю от населения Украины составляют протестанты. При этом их численность, по разным оценкам, составляет от 1,3 до 3 процентов населения страны.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Россия выглядит победительницей на прошедших российско-американских переговорах в Эр-Рияде. Она также призвала к проведению переговоров с участием Европейского союза и Украины.

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