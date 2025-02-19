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21:40, 19 февраля 2025Бывший СССР

В Раде обрушились с критикой на Зеленского

Гончаренко: Решения Зеленского привели к утрате доверия США
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Michael Lucan / Keystone Press Agency / Global Look Press

Решения президента Украины Владимира Зеленского привели к утрате доверия к Киеву со стороны США. С критикой на Зеленского обрушился депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

Он назвал слова президента США Дональда Трампа о «диктаторе» и «комике» Зеленском итогом «большой дипломатической игры нашего вождя». Депутат отметил, что Вашингтон все еще является ключевым союзником Киева.

«Без США мы проиграем в войне. Все происходящее — проблема Зеленского и его управления. Именно он загнал нас сюда. Именно решения Зеленского», — написал Гончаренко.

Ранее депутат Рады Александр Дубинский заявил, что Трамп выдал Зеленскому черную метку. Он также назвал Зеленского «кровавым клоуном», чей проект «вечная война» подходит к концу.

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