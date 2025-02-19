В разведке рассказали о планах Украины сорвать переговоры с помощью теракта

В СВР рассказали о планах Украины сорвать переговоры с помощью теракта

Украина может попытаться сорвать переговоры по урегулированию конфликта, организовав серию терактов против российских посольств в Европе. О планах Киева по срыву дипломатических контактов рассказали в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

«Один из рассматриваемых украинским режимом вариантов срыва переговоров предполагает проведение серии терактов против дипломатических представительств России в странах Европы», — говорится в публикации.

Отмечается, что теракты могут быть организованы в Германии, странах Балтии и Скандинавии.

18 февраля в Эр-Рияде состоялись двусторонние переговоры между Россией и США. На них обсуждались различные темы, в том числе вопросы отношений двух стран и урегулирование конфликта на Украине.