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10:52, 19 февраля 2025Россия

В России отреагировали на слова призвавшего казнить Путина американского сенатора

Депутат ГД Журавлев счел слова сенатора США Уикера о казни Путина преступлением
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Алексей Журавлев

Алексей Журавлев. Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Слова сенатора США Роджера Уикера о казни президента России Владимира Путина — преступление. Так на заявление американского политика отреагировал депутат Госдумы Алексей Журавлев, его цитирует РИА Новости.

Как заявил парламентарий, слова сенатора США квалифицируются как нарушение российского законодательства и подпадают под статью 119 УК — «угроза убийством».

«Сенатор (...) должен быть привлечен к ответственности», — заявил Журавлев.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев оценил слова главы Пентагона о новых регионах России и назвал их прозрением.

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