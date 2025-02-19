В России отреагировали на слова призвавшего казнить Путина американского сенатора

Депутат ГД Журавлев счел слова сенатора США Уикера о казни Путина преступлением

Слова сенатора США Роджера Уикера о казни президента России Владимира Путина — преступление. Так на заявление американского политика отреагировал депутат Госдумы Алексей Журавлев, его цитирует РИА Новости.

Как заявил парламентарий, слова сенатора США квалифицируются как нарушение российского законодательства и подпадают под статью 119 УК — «угроза убийством».

«Сенатор (...) должен быть привлечен к ответственности», — заявил Журавлев.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев оценил слова главы Пентагона о новых регионах России и назвал их прозрением.