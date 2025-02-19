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18:53, 19 февраля 2025Экономика

В России поддержали идею введения семейного налогообложения

Замсекретаря ОП Гриб: налоговая база должна учитывать всех членов семьи
Дмитрий Воронин
Владислав Гриб

Владислав Гриб. Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Инициативу о введении в России системы семейного налогообложения, рассчитанной на то, чтобы все заработанные состоящими в браке гражданами средства перераспределялись на количество членов семьи и учитывались при определении ставки, является правильной, поскольку сейчас и семьи с детьми и те, в которых их нет, платят одинаковые налоги, тогда как расходов у первых значительно больше. Об этом заявил заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб, слова которого приводит ТАСС.

О том, что соответствующее предложение содержится в числе подготовленных Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) стало известно 18 февраля.

«Они правильную вещь сказали по налогам. Надо налоги распределять на семью, делить на всех детей», — сказал общественник, указав на справедливость учета налоговой базы на каждого члена семьи. Гриб также отметил, что следует «поддержать эту здравую идею» и обсудить ее с Минфином РФ.

Согласно проекту РСПП, если в семье оба супруга работают, но у них есть двое несовершеннолетних детей, которые не имеют собственного заработка, доход родителей при налоговых расчетах предлагается суммировать и делить на четверых.

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