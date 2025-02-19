В России пожаловались на фекальные реки в Заветах Ильича

В подмосковном Пушкино пожаловались на фекальные реки из-за аварии

В подмосковном Пушкино пожаловались на фекальные реки из-за аварии. Внимание на ситуацию обратило издание MSK1.

По информации местных жителей, канализационными водами залило подземный переход в микрорайоне Заветы Ильича. Одна из жительниц отметила, что серьезные проблемы с коммуникациями начались осенью 2024 года. «Я живу недалеко от станции «Пушкино», регулярно отключают и горячую, и холодную воду, и даже отопление в морозы. Благо не выключают электричество, и у меня есть обогреватели! А про канализацию — вдоль улицы Тургенева и до станции текут «ароматные» реки, зловоние не описать словами», — посетовала женщина.

Она также рассказала, что обращения, оставленные на портале «Решаем проблемы вместе», не всегда эффективны, поскольку в управляющей компании утверждают, что «проблема не на их стороне, а общая с котельными».

В администрации Пушкино журналистам заявили, что затопление произошло по причине утечки на сетях теплоснабжения. Ее представитель уточнил, что к настоящему моменты рабочие аварийной бригады откачали сточные воды и занимаются ликвидацией утечки.

Ранее в феврале стало известно, что в Чехове фекальные воды вместо приемника сточных сооружений слили на поля.