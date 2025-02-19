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15:27, 19 февраля 2025Россия

В России предрекли трибунал Шольцу и Макрону

Политолог Дугин предрек трибунал Шольцу и Макрону
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц, член бундестага Фридрих Мерц и премьер Великобритании Кир Стармер однажды предстанут перед трибуналом. Об этом заявил российский политолог и социолог Александр Дугин в эфире «Радио Sputnik».

По его словам, в США уже возбуждены уголовные дела, направленные против либералов и глобалистов, обвиняемых в использовании государственного аппарата против своих оппонентов. Подобные процессы после смены власти ожидают и страны Европы, добавил политолог.

Дугин также считает, что зависимость европейских элит от Вашингтона лишила их возможности действовать самостоятельно и поставила в сложное положение.

Ранее Макрон выразил готовность провести переговоры с лидером России Владимиром Путиным. «Разумеется, я вновь буду говорить с Владимиром Путиным, если такой разговор будет полезен для переговоров по урегулированию ситуации на Украине», — сказал он.

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