Политолог Дугин предрек трибунал Шольцу и Макрону

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц, член бундестага Фридрих Мерц и премьер Великобритании Кир Стармер однажды предстанут перед трибуналом. Об этом заявил российский политолог и социолог Александр Дугин в эфире «Радио Sputnik».

По его словам, в США уже возбуждены уголовные дела, направленные против либералов и глобалистов, обвиняемых в использовании государственного аппарата против своих оппонентов. Подобные процессы после смены власти ожидают и страны Европы, добавил политолог.

Дугин также считает, что зависимость европейских элит от Вашингтона лишила их возможности действовать самостоятельно и поставила в сложное положение.

Ранее Макрон выразил готовность провести переговоры с лидером России Владимиром Путиным. «Разумеется, я вновь буду говорить с Владимиром Путиным, если такой разговор будет полезен для переговоров по урегулированию ситуации на Украине», — сказал он.